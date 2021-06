Vijf mensen krijgen verbod om nog naar oranjerotonde te gaan, Apeldoorn plaatst camera’s

Opmerking over scooter op fietspad eindigt in vechtpar­tij in bos bij Ugchelen

17 juni In het Willemsbos in Ugchelen is vanmiddag een man gewond geraakt bij een vechtpartij. Dit is gebeurd nadat hij een scooterrijder had aangesproken op het feit dat deze niet op het fietspad mocht rijden. De politie onderzoekt de zaak en heeft alle betrokkenen inmiddels in beeld. Arrestaties zijn er vooralsnog niet verricht.