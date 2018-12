Vijf miljoen euro ‘winnen’? Maak het beste plan voor een aardgasvrije wijk in Gelderland

Miljoenen­te­kort Apeldoorn verdubbeld door uitspraak rechter over vakantie­huis­jes

9:31 Een uitspraak van de Hoge Raad over recreatieterreinen heeft forse financiële gevolgen voor de gemeente Apeldoorn. Die schiet er dit jaar circa 2 miljoen euro bij in, doordat vanaf de vakantieparken nu minder belasting binnenkomt. Apeldoorn sluit het jaar af met een exploitatietekort van 6,5 miljoen (3,4 miljoen euro meer dan in mei werd verwacht) maar hoopt dankzij grondverkoop een miljoen in de plus te eindigen.