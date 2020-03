Vijf nieuwe coronabesmettingen in Noord- en Oost-Gelderland

Zorginstel­lin­gen in Apeldoorn en Harderwijk houden crisisover­leg over corona: ‘We willen geen echtparen uit elkaar halen’

15:45 Zorginstellingen in onder meer Zwolle, Apeldoorn en op de Veluwe verwachten vandaag steeds meer vergaande maatregelen om cliënten te beschermen tegen corona. Veel instellingen houden crisisoverleg. Tegelijkertijd worstelen zij met onmogelijke dilemma’s. ,,We willen echtparen waarvan er één dementerend is niet uit elkaar halen”, stelt bestuurder Gea Sijpkes van Humanitas in Deventer.