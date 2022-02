Vijf nieuwe toezichthouders voor Apeldoorn Partners

Advies na levensge­vaar­lij­ke brand in kamerpand in Apeldoorn: tbs met voorwaar­den

Voor de 32-jarige verdachte van een levensgevaarlijke brandstichting in een huurkamerpand aan de Deventerstraat in Apeldoorn is tbs met voorwaarden de beste maatregel. Dat adviseert het Pieter Baan Centrum aan de rechtbank in Arnhem.

9 februari