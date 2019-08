Vijf verdachten van overval op CameraTools in Apeldoorn twee weken langer vast

Topdrukte bij dieren­asiel de Kuipers­hoek in Klarenbeek: ‘We weten haast niet waar we met ze naar toe moeten’

6:06 Kittens, kittens, kittens. Overal kittens. In gastgezinnen dan. Dierenasiel de Kuipershoek heeft geluk dat het veel opvanggezinnen heeft, maar in die gezinnen lopen al met al - schat een medewerker in - wel 150 tot 200 kittens rond. Toch zit ook het asiel zelf rammetje vol ,,Het puilt echt uit.”