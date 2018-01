Vijf vuurwerkslachtoffers in Apeldoorn

De afdelingen Spoedeisende Hulp van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hebben een relatief kalme jaarwisseling achter de rug. Er werden in totaal zes patiënten behandeld in verband met vuurwerkletsels: 5 in Gelre Apeldoorn, één in de vestiging in Zutphen.