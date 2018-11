Vijfhonderd sloten onvoldoende onderhouden

De cijfers over het slootonderhoud volgen uit de schouw van zo’n 900 kilometer sloot in het buitengebied, begin november. Het waterschap controleert de sloten die niet goed zijn onderhouden vanaf 26 november opnieuw. De bewuste eigenaren zijn per brief geïnformeerd. Het is voor hen zaak snel te handelen. Wanneer bij een tweede controle het maaiwerk rond de sloot niet op orde is volgt een boete.