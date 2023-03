Vijftien appartementen en winkelruimte Hoofdstraat bijna klaar: zo gaat het eruit zien

vrouwenvoetbal Sabine Gerrits gaat met een loepzuive­re hattrick op voor de dertig: ‘Heb er nog een paar nodig’

Nadat het kunstgrasveld van Victoria Boys op zondagochtend door hard werk sneeuwvrij was gemaakt, traden de vrouwen ‘s middags aan tegen Woezik. Victoria Boys liet in een helft zien dat het een paar klassen beter was dan de hekkensluiter: 5-1. Bij rust stond het al 5-0.