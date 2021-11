Vijftig flatbewoners in Apeldoorn op straat vanwege keukenbrand: bewoonster ademt te veel rook in

video Willemien uit Apeldoorn deelt de passie voor boules met haar man, maar ze spelen zelden samen

Een sport die ze samen met haar man Dick kan beoefenen. En waarbij ze dan ook nog eens veel verschillende mensen ontmoeten. Willemien Werkman (67) is helemaal op haar plek bij Jeu de Boules Vereniging 't Zwijntje in Apeldoorn. ,,Ik doe wel een belletje wanneer er iemand ziek is. Er voor elkaar zijn, dat is de essentie van deze club.’’

