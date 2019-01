Vikingzwaard is voortaan naar de Veluwe te herleiden

Baanden sommige Vikingen zich een weg door Europa met een Veluws zwaard? Gebruikten Duitse boeren ploegen gemaakt van ijzer uit onze woeste gronden? Het is goed mogelijk. En als het zo is, is dat dankzij nieuwe technieken nu aan te tonen.

De Veluwe kende in de vroege middeleeuwen grootschalige ijzerproductie. De afgelopen paar jaar is daar meer onderzoek naar gedaan. Dat leverde al aanwijzingen op dat die industrie tenminste 500 jaar heeft gedraaid; dateringen lopen van de 7e tot de 12e eeuw.

Nu is voor het eerst concreet van een gebruiksvoorwerp ‘bewezen’ dat die is gemaakt van Veluws ijzer.

Orderbos

Het gaat om een sikkel die een amateur-archeoloog in 1956 vond in het Orderbos in Apeldoorn. Die lag in een kuil met vroegmiddeleeuws aardewerk, ongeveer waar nu de atletiekbaan is. Vlakbij de vindplek bevindt zich een hoop met zogenoemde ijzerslakken; afval van ijzerproductie. Met een elektronenmicroscoop heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de chemische samenstelling van de sikkel vergeleken met de ijzerslakken. De overeenkomsten zijn zo groot dat de sikkel inderdaad ,,zeer waarschijnlijk’’ vlakbij de vindplaats is gemaakt. Het kleine voorbehoud zit nog in de vraag of ijzerslak tijdens het bewerken van het ruwe ijzer nog van samenstelling verandert. Dat eventuele effect wordt nog bestudeerd. In het geval van de sikkel is het verband echter wel zeer overtuigend.



Spannend

,,Dit is heel veelbelovend’’, zegt gemeentelijk archeoloog Janneke Zuyderwyk over de nieuwe onderzoeksmethode. ,,Het biedt echt nieuwe mogelijkheden om meer over dit onderwerp te weten te komen.’’ En het kan de geschiedenis van de Veluwe nog meer tastbaar en dus levend en ‘spannend’ maken.

Duits

Het vermoeden is dat het Veluwse ijzer zijn weg heeft gevonden tot in andere delen van Europa. ,,Duidelijk is dat hier heel veel is gemaakt; meer dan nodig was voor lokaal gebruik’’, vertelt Zuyderwyk. En op een aantal Veluwse plekken waar ijzerwinning was, is opvallend veel Duits aardewerk gevonden. Het lijkt erop dat die nederzettingen dus betrokken waren bij handel.

Zwaard

Het ijzer zal onder meer gebruikt zijn voor wapens, zoals het Frankisch zwaard. ,,Dat was in de vroege middeleeuwen een geliefd zwaard, zelfs bij Vikingen.’’ Op die manier kan het Veluws ijzer dus op tal van plekken terecht zijn gekomen. Als deze onderzoeksmethodiek straks internationaal wordt toegepast kunnen databases worden uitgewisseld. Zodat overal snel te raadplegen is bij welke regio een bepaalde ijzersamenstelling hoort. Een onderzoeker in pakweg Zweden kan dan eenvoudig constateren dat hij een stukje Loenen in zijn hand heeft.

Het onderzoek met een elektronenmicroscoop kan op elke plek worden uitgevoerd. Het is dus niet nodig een bepaald voorwerp eerst naar Nederland te brengen. Wel is het nu nog noodzakelijk om een klein fragment van het materiaal uit het object in kwestie te halen. Daar zal niet elk museum blij mee zijn. Maar als het goed is, is ook dat over enige tijd niet meer nodig.