Villa van Karel Aalbers voor 1,8 miljoen afgehamerd, maar ‘Keizer Karel’ vreest huisuitzetting niet

De 72-jarige Aalbers spreekt een maand geleden van een misverstand, als hij verrast wordt door het bericht dat zijn stulpje te koop staat bij BVA Auctions. De claim die daaraan ten grondslag ligt, is allang verleden tijd, reageert hij, te weten een bedrag van bijna een half miljoen euro dat schuldeisers hem in 2012 toevertrouwden als investering in zonneparken in de Dominicaanse Republiek en Colombia. ,,Ik snap niet waarom dit nog in de registers staat. Het moet een administratieve fout zijn.’’