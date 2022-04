Vincent en Yvette uit Teuge gooien hun Duitse B&B weer open: ‘In stijl, met bier en bratwurst!’

Verkeersin­farct rond Apeldoorn door sneeuwval op snelwegen

Rond Apeldoorn is in de avondspits een groot verkeersinfarct ontstaan. Door de sneeuwval was er sprake van een snelle filevorming op de A1 en de A50 rond de stad. Het gladde wegdek temperde de snelheid. En bij de afrit Loenen was een rijstrook dicht door een ongeval.

31 maart