Vis vangen in het Apeldoorns Kanaal? Vergeet het maar! Visliefhebber Boy slaakt noodkreet

Auto eindigt op zijkant bij botsing in woonwijk Apeldoorn, bestuurder gewond

25 augustus Bij een aanrijding in een woonwijk in Apeldoorn is woensdag aan het eind van de middag een automobilist gewond geraakt. Bij de botsing kwam het voertuig van de bestuurder op de zijkant terecht. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.