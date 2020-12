Visio Loo Erf in Apeldoorn gaat blinde medewerkers ophalen nu bushalte voor de deur verdwijnt

Over de nieuwe dienstregeling in Apeldoorn is veel te doen. Er was al een handtekeningenactie om onder meer halte Lippe Biesterfeldstraat, op 200 meter van Visio Loo Erf, te behouden. De protesten hadden geen effect. ,,En dus proberen we er in de nieuwe situatie het beste van te maken’’, zegt Buiteman.