Vitamine D slikken in strijd tegen corona? Deze bakker uit Apeldoorn stopt het in z'n brood

België heeft August en Noëlla, maar waarom hebben de Veluwse wolven eigenlijk geen naam?

25 oktober Alle wolven die in Vlaanderen voet aan de grond zetten, krijgen vroeg of laat een naam: Roger, Billy, Naya, August en Noëlla. Ze kwamen allemaal via Nederland naar België, maar kregen hier alleen een genetische code. Waarom krijgen ze in ons land geen naam? En welke gevolgen heeft het als een wolf wel een naam heeft?