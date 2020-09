Vlam in de pan leidt tot verkeershinder in toeristendorp Hoenderloo

Toetjesres­tau­rant blijft ‘thuis’: twee maanden extra open in Apeldoorn

8 september Toetjesliefhebbers uit Apeldoorn en omgeving opgelet: het ‘toetjes-only-restaurant’ Dessert Club op het Zwitsalterrein was zo'n groot succes dat het een vervolg krijgt. Opnieuw in pop-up vorm, in de maanden oktober en november.