Vlammen filmen in verkeer: ‘Respectloos absurd gedrag bestraffen met een hoog bedrag’

In totaal 152 automobilisten kregen die boete deze week omdat ze een heftige truckbrand in Apeldoorn filmden met hun telefoon terwijl zij achter het stuur zaten. Van de ruim 7000 deelnemers aan een online onderzoek op deze site over dit onderwerp vond 80% dat de boete voor mobielgebruik achter het stuur snel omhoog moet. 19% vond een boetebedrag van 240 euro hoog genoeg.

Poll De boete voor mobielgebruik achter het stuur moet snel omhoog Ja, dan leer je filmen en bellen wel af

Nee, ik vind 240 hoog genoeg

Ik twijfel De boete voor mobielgebruik achter het stuur moet snel omhoog Ja, dan leer je filmen en bellen wel af (80%)

Nee, ik vind 240 hoog genoeg (19%)

Ik twijfel (1%)

Rijbewijs innemen

Reacties van lezers op dit onderwerp waren:

Reinder Bosch: ,,We moeten toe naar een puntenrijbewijs net als in Duitsland. Iedereen heeft recht op een foutje. Er zijn echter bestuurders die hardleers zijn en ook boetes niet betalen. Rijbewijs innemen voor 5 jaar als het aantal strafpunten is bereikt. Deze filmende bestuurders brengen uw en mijn leven ernstig in gevaar. Ze trappen zonder noodzaak op de rem of veroorzaken een ongeluk omdat ze niet opletten. Zal niet 1e keer zijn dat er dodelijke slachtoffers vallen doordat deze mensen ongelukken veroorzaken.”

Marianne Stegeman Balder: ,,Een andermans ellende filmen, hoe onbeschoft kun je zijn ! Tevens zou het ook fijn zijn als de snelheidslimiet van 100km overdag eens goed gecontroleerd wordt, want bijna iedereen tuft je voorbij, of haalt je zowel links (wat met een normale snelheid kan), maar ook rechts in. Geen flitspaal te bekennen over de trajecten !”

J Kruize: ,,Prima handhavingsactie. Filmen van iets terwijl je rijdt kan echt niet. En filmen als je bv een overval ziet prima. Filmen van mensen die vechten voor hun leven is bv walgelijk. Je zult op Facebook bv je dierbare herkennen terwijl net de deurbel gaat om je op de hoogte te brengen.”

Rianne Nieuwkoop: ,,De politie vraagt inderdaad vaak om getuigen, maar als je pas gaat filmen als het ongeluk al gebeurd is, ben je geen getuige meer. Je bent dan gewoon de ramp aan het filmen en meer niet.”

Marianne Steenbergen: ,,Vind ramptoerisme ook laakbaar en op je telefoon zitten tijdens het autorijden helemaal. Je brengt niet alleen jezelf maar ook anderen in gevaar. Goed dat hier een hoge boete opstaat.”

Marcel Fijn: ,,Prima actie, respectloos absurd gedrag bestraft met een hoog bedrag!”

Bekijk hieronder videobeelden van de brand. Deze zijn gemaakt door een persfotograaf:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.