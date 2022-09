Vlammen metershoog uit dak bij uitslaande brand in Apeldoorn, bewoners naar ziekenhuis

met video Scooterrij­der gewond bij aanrijding op ‘onveilige’ Sprengen­weg in Apeldoorn

Bij een aanrijding tussen een scooter en personenauto op de Sprengenweg in Apeldoorn is een jongen gewond geraakt. Buurtbewoners klagen al langer over de veiligheid van deze weg.

12 september