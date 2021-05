Vlammen slaan hoog uit autotransporter in Apeldoorn

Marianne uit Apeldoorn pakt retourtic­ket naar de zorg: ’Eens een zorgmens, altijd een zorgmens’

6:00 Ze volgt haar hart en dus werkt Marianne de Bruin (37) uit Apeldoorn na vier jaar horeca weer in de zorg. Via een initiatief van vijf zorgorganisaties in Apeldoorn en wijde regio zit ze nu op haar plek als begeleider bij zorginstelling 's Heeren Loo in haar woonplaats. ,,Iedereen zei, jij keert ooit weer terug in de zorg. Eens een zorgmens, altijd een zorgmens.”