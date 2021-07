Vlammen slaan uit vrachtwagen op A50: snelweg zit dicht

VIDEO Engelse tiener Travis triomfeert in Teuge na record­vlucht om de wereld: ‘Dit was een reis die ik nooit zal vergeten’

16:15 ,,I'm delighted and proud. This is quite surreal...’’ Opgelucht en trots, na een bijna bizarre ervaring. De net op vliegveld Teuge gelande Engelse tiener Travis Ludlow (18) kan nog niet helemaal bevatten dat hij de jongste piloot ooit is die met een eenmotorig vliegtuig de wereld rond is gevlogen. Hij komt daarmee in het Guinness Book of Records.