Vlammenzee legt woonboerderij in Uddel volledig in as: wat rest is een karkas

Apeldoorn­se Stichting WHOE houdt inzame­lings­ac­tie voor Oekraïne

Onder het motto ‘Helpt U Mee Oekraïne Helpen’ houdt de Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (WHOE) een inzamelingsactie. In Apeldoorn kunnen houdbare voedingsmiddelen gedoneerd worden aan Oekraïne. Want zeker nu de winter aangebroken is heeft het land de hulp hard nodig.

6 december