Vleermuis kan bij De Veenkamp in Apeldoorn vanaf nu alleen nog maar naar buiten

De afgelopen jaren vlogen vleermuizen er bij wijze van spreken af en aan. Met name in de wintermaanden nestelden de vliegende zoogdieren zich in de muren van het bejaardentehuis. Omdat het in 1962 geopende complex aan de Gemzenstraat tegen de vlakte gaat, is dat niet de bedoeling. De vleermuis is een beschermde diersoort.