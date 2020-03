Vleermuis zit sloop van De Veenkamp in Apeldoorn nog maanden dwars

LIVE | Corona in de regio: Nu ook noodveror­de­ring in regio IJsselland, eerste patiënt op Urk

11:44 Sinds gisteren zijn scholen en horeca gesloten vanwege het coronavirus. Nederland komt langzaam tot stilstand. Premier Rutte zei gisteravond in een tv-toespraak dat er nog veel meer mensen besmet zullen raken, nu zijn er 278 besmettingen vastgesteld. Ook moeten we er mee rekening houden dat het virus ons lange tijd in de greep houdt. Volg alles in ons liveblog.