Vliegroutes 'Lelystad' overeind na debat, toch sprankje hoop voor Teuge

Een vertrekroute van Lelystad Airport gaat vanaf de opening in april 2019 pal over Teuge Airport. Hierdoor moet het Nationaal Paracentrum vertrekken, waardoor de helft van de inkomsten van het vliegveld in één klap verdwijnen en het voortbestaan van ‘Teuge’ in acuut gevaar komt. Eind augustus kwam het vliegveld tussen Apeldoorn en Deventer daarom met een alternatieve vliegroute op de proppen die de eigen luchthaven spaart.

Onhaalbaar

Dijksma oordeelde vorige week dat deze route het Schipholverkeer in de weg zit en daarom onhaalbaar is. Begin deze week stelde Eurocontrol echter dat het Teuge-alternatief een prima oplossing is. ,,Dat heeft mij verrast”, zegt Dijksma. ,,We hebben contact opgenomen met Eurocontrol en nu blijkt dat ze niet over alle informatie beschikken. Ik heb daarom een gesprek tussen LVNL en Eurocontrol geregeld waarin deze informatie wél eerlijk op tafel wordt gelegd. Op basis daarvan kan Eurocontrol beter inschatten of de route die Teuge voorstelt kan.”