Vliegtuigexpert Melkert: ‘Piloten zijn getraind en deze piloot heeft ’m netjes neergezet’

Vader en dochter botsen met scootmo­biel op auto in Apeldoorn; beiden naar het ziekenhuis

22 juni Op de kruising Henri Dunantlaan met de Sprengenweg in Apeldoorn is een scootmobiel dinsdagavond ongelukkig in botsing gekomen met een auto. Op de scootmobiel zaten een man met zijn jonge dochter. Ze hadden beiden dermate last van een been, dat ze met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.