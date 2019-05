Vloerenleggers protesteren tegen vreemdelingenboetes

Eén werknemer

De slachterij had eigenlijk een vloerenbedrijf in Someren opdracht gegeven tot het leggen van de vloer. Die besteedde de opdracht uit aan het bedrijf in Apeldoorn. Dat besteedde de werkzaamheden op haar beurt uit aan het in Rijsbergen gevestigde Topfloor International B.V. Dit Rijsbergense bedrijf deed zaken met het Roemeense bedrijf TPC. Volgens Topfloor waren de Roemenen in dienst van TPC en is er sprake van grensoverschrijdende dienstverlening waar geen Wav-vergunningen voor nodig zijn. De Inspectie SWZ gelooft dit niet omdat het Roemeense TPC slechts één werknemer in dienst heeft. Volgens de Inspectie had Topfloor de feitelijke leiding en controle over de Roemenen. Ze werden ook door Topfloor gehuisvest. De rechtbank gaf vorig jaar de Inspectie SWZ gelijk. Omdat De Bedrijfsvloer in de keten zit kreeg dit bedrijf terecht een boete, zo bepaalde de rechtbank. Topfloor kreeg een boete van 87.500 en stapte daartegen dinsdag ook naar de Raad van State.