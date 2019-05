Vloerenleggers uit Apeldoorn protesteren bij Raad van State tegen vreemdelingenboetes

Droom komt uit voor leerlingen basis­school De Korf uit Apeldoorn: eindmusi­cal in schouwburg Orp­heus

17:59 Het is dinsdagochtend rond kwart over 11 als er in het rustige buurtje rondom basisschool De Korf ineens een enorme sirene loeit. De kinderen uit groep acht kijken gelijk op en stuiven - zelfs op sokken - naar buiten. Het is de bus van theater Orpheus! Zonder dat Orpheus-directeur Mirjam Barendregt nog maar één woord heeft gesproken, weten de achtstegroepers genoeg: zij zijn de winnaars van de wedstrijd ‘Groep 8 op de planken in Orpheus’.