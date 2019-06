‘Vloerverwarming’ voor ijsvrij Marktplein, hoopt CDA Apeldoorn

Het Marktplein wordt volgend jaar heringericht. Wat betreft het CDA is dat een mooie kans om te bekijken of er een verwarmingssysteem onder de bestrating kan komen. Dat zou er voor moeten zorgen dat het plein ook in de winter een ‘aangenaam, toegankelijk verblijfsgebied’ is. Zo'n systeem is niet helemaal nieuw; de gemeenten Ede en Wageningen kennen al een verwarmd fietspad.