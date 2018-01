Vlooienmarkt Apeldoorn moet wennen in Mheenpark

Bijsturen

,,Het is voor ons de eerste keer hier'', zei Kim Brand namens Dekker Evenementen. ,,We doen ons best, maar we merken dat het lastig is iedereen tevreden te houden. Het aanbod is hier nu eenmaal kleiner dan in de Americahal en hier liggen nu eenmaal niet een paar duizend parkeerplaatsen om de hoek. Het zal zich moeten ontwikkelen. We zullen bijsturen waar we dat nodig achten. Zo willen we met de scoutingclub hier om de hoek afspraken maken, zodat zij extra parkeerwachters kunnen leveren. Het is voor ons ook heel spannend om te zien en horen hoe bezoekers en standhouders reageren.''