Vluchtelingen speciale gast bij volleybalwedstrijd Dynamo

Snelweg A6 bij Lelystad dicht door gladheid

21:21 De sneeuwval leidt in deze regio op meerdere plekken tot problemen. Ernstige ongevallen zijn niet bekend, wel zijn er glijpartijen en is er hinder. De snelwegen zijn in de loop van de middag steeds verder vastgelopen. Inmiddels is de ergste overlast voorbij. Alleen op de A6 tussen Muiden en Emmeloord zijn er problemen. De A6 is dinsdagavond tussen Lelystad en Lelystad-Noord afgesloten vanwege gladheid bij Lelystad. Het verkeer wordt daar omgeleid.