Vmbo-school Sprengeloo in actie voor Serious Request

Schelpenpad bij azc Apeldoorn blijft open

11 december Het schelpenpad nabij het nieuwe asielzoekerscentrum in Apeldoorn blijft vooralsnog in gebruik. De gemeente Apeldoorn kiest ervoor eerst in de praktijk te ervaren of het er echt drukker wordt als het azc opent. Als dat zo is, volgen maatregelen, met afsluiting als laatste optie. Die koers is nu definitief vastgelegd.