Voetbalclub in Loenen ziet door coronacrisis overlast ‘van groep uit Eerbeek’ toenemen

Voetbalvereniging Loenermark heeft al een tijdje last van ongenode gasten op het kunstgrasveld. Maar door de coronacrisis neemt de overlast toe. De clubleiding grijpt in.

,,Het lijkt de afgelopen dagen erger dan daarvoor”, zegt voorzitter Timon Luesink. Hij ziet geregeld dat er jongelui een balletje aan het trappen zijn op het kunstgrasveld van de club uit Loenen. Dit geeft weer overlast richting ‘de buren’. De jongelingen nemen muziek mee, trappen ballen in tuinen in of laten vuilnis achter op de grasmat. Het precieze aantal klachten van buurtbewoners wil Luesink niet noemen, maar hij spreekt van ‘een behoorlijk aantal’.

Oproep

Het probleem speelt al langer, maar volgens de voorzitter lijkt het de afgelopen dagen erger dan normaal. ,,Zeker nu de scholen dicht zijn kun je een grotere toeloop verwachten. Tja, we willen het complex juist leeg hebben.” Op Twitter is een oproep van de club te lezen. De club doet ‘het klemmende verzoek om geen gebruik meer te maken van de velden.’

Luesink heeft wel een vermoeden waar de jongelui vandaan komen. Ze worden regelmatig gezien. ,,Wij hebben een sterk vermoeden dat er een hele grote groep uit Eerbeek komt. Die hebben niks met onze club te maken.”

Poortje dicht

De club neemt maatregelen. ,,We hebben een handig poortje bij het complex waardoor je tussendoor kon lopen. Dan kun je een bal ophalen. Die looppoort is nu afgesloten en dat was eerst nog niet zo.” Luesink is extra alert. ,,Wij houden in de gaten of de overlast gaat afnemen door onze oproep en het dichtdoen van het poortje.