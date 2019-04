Voetbalclubs Columbia en Turkse Kracht uit Apeldoorn in rouw na verongelukken spelers Ömer en Damian

Columbia maakte maandagavond - bij monde van voorzitter Eddie Zeen - via Facebook bekend dat Dogan en Echter zijn omgekomen bij het ongeval. De club is verslagen en in diepe rouw en zij heeft alle activiteiten van de komende week geschrapt. Of er komend weekeinde wordt gevoetbald, zal later in de week worden bekend gemaakt. Dinsdagavond is het clubhuis van 19.30 tot 21.30 uur geopend om de omgekomen spelers te gedenken.