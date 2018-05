Voetbalmiddag voor meisjes bij WSV Apeldoorn

WSV Apeldoorn is hard op weg een grote meisjesvoetbalafdeling op te tuigen. De Apeldoornse voetbalvereniging is één van de clubs in de regio met de hardst groeiende jeugdafdelingen in het vrouwenvoetbal. Om nog meer meisjes uit de regio te bewegen naar WSV te komen, houdt de club maandag (tweede pinksterdag) een meiden voetbaldag.