Voetganger aangereden op zebrapad in Twello

Beperking op overlast gevende parachute­vluch­ten vliegveld Teuge vanaf 2023

Omwonenden van vliegveld Teuge kunnen vanaf 2023 vier weekenddagdelen per maand in alle rust in de tuin zitten. Gedeputeerde Staten van Gelderland willen de overlast gevende parachutevluchten inperken. Dat blijkt uit een voorstel voor een definitief Luchthavenbesluit.

19 april