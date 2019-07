Voetganger en scooterrijder raken gewond bij aanrijding in het centrum van Apeldoorn

Eerst Wild, later première Matrix op Openlucht Filmfesti­val in Apeldoorn

14:11 De Veluwse natuurfilm Wild op 22 augustus de openingsfilm van het Vue Openlucht Filmfestival op de bosweide van Park Berg en Bos in Apeldoorn. Ook op een aantal andere plekken in de omgeving is Wild deze zomer in de buitenlucht te bekijken.