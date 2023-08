Voetganger gewond bij aanrijding met auto in Apeldoorn

MET VIDEO Lichaam aangetrof­fen in apparte­ment in centrum van Apeldoorn, politie spreekt van natuurlij­ke dood

In een woning aan de Nieuwstraat in Apeldoorn is vrijdag een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de politie is er vrijwel zeker sprake van een natuurlijke dood. Er worden daarom geen nadere mededelingen gedaan.