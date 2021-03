Vogelhuisjes vliegen bij Apeldoornse jongens over de toonbank

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Opnieuw meer coronabe­smet­tin­gen, verschil­len in de regio zijn enorm

24 maart Het aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Grootste stijger in Oost-Nederland is de veiligheidsregio IJsselland, waar 88 meer mensen positief werden getest dan dinsdag. Zwartewaterland is de uitschieter met 88 positieve tests per 100.000 inwoners. Een groot verschil met laagvlieger Voorst, dat ‘slechts’ 12 positieve tests per 100.000 inwoners noteert.