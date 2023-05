Vogelkuiken blijft ongelukkig aan tak hangen in Apeldoorn, brandweer rukt uit met twee wagens

Tom uit Epe ziet zijn nieuwe Volvo in vlammen opgaan: ‘De garage belde en vroeg of ik even kon gaan zitten’

Of dat niet zijn auto was? Het is de vraag die Tom Kool veelvuldig krijgt na berichtgeving over een uitgebrande auto op de A50 bij Apeldoorn donderdagavond. En inderdaad, als de garage opbelt met slecht nieuws weet Tom het zeker: zijn nieuwe auto is tijdens een proefrit in brand gevlogen. Het voertuig viel niet meer te redden. ‘Ik heb net een caravan gekocht waar-ie voor moest.’