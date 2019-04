Voldoende mensen hebben interesse in runnen eigen boerderij; Herenboerderij in Loenen kan van start

De Herenboerderij bij de Groote Modderkolk in Loenen kan van start, het minimum aantal deelnemers heeft zich aangemeld. In eerste instantie waren er 150 huishoudens nodig, maar dat werd later bijgesteld naar 100. Inmiddels zijn er 102 handtekeningen binnen.

,,We zijn er heel blij mee, de kogel is door de kerk’’, reageert Johan van Riel. Hij is voorzitter van Stichting Herenboeren De Groote Modderkolk. ,,Nu is het zaak dat er statuten worden opgesteld, zodat er een algemene ledenvergadering uitgeroepen kan worden en de stichting omgezet wordt in een coöperatie.’’

Naast alle administratieve zaken, wordt er ook buiten al hard gewerkt op het land. Van Riel: ,,We zijn nu bezig met de akker voorbereiden, de groenteteelt kunnen we nu mee aan de slag. Zo kunnen we nog net dit groei seizoen meepakken.’’

Feest

Op 9 mei vindt de eerste algemene ledenvergadering plaats, waar er ook een nieuw bestuur voor de coöperatie zal worden gekozen. Vervolgens is het op 25 mei tijd voor feest, als de officiële opening van de boerderij gevierd wordt. De huishoudens die meedoen aan de boerderij leggen allemaal tweeduizend euro in. Op die manier worden ze eigenaar van de kleinschalige boerderij die ze zelf runnen. Een professionele boer doet het dagelijkse werk en de leden krijgen iedere week duurzame groenten, fruit, eieren en vlees van hun eigen boerderij.

Kritiek