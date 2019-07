Volgeboekt! Camping in Hoenderloo profiteert van hete zomer vorig jaar

Waterschap luidt noodklok over droogte: ‘doen we niets, dan zijn de gevolgen rampzalig’

11:00 We moeten meer denken vanuit droogte in plaats van ons eenzijdig te richten op het voorkomen van wateroverlast. De droogte die vorig jaar zomer het land op z’n kop zette, was namelijk geen uitzondering. Dat zegt Dirk-Siert Schoonman, heemraad van Waterschap Vallei & Veluwe. ,,Doen we niets, dan heeft dat ingrijpende gevolgen voor de biodiversiteit, de landbouwsector, de kwaliteit van onze leefomgeving en ons drinkwater.’’