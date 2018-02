Volgende fase Schatkamer van Zuid in Apeldoorn in verkoop

De laatste fase in dit stuk bevat 22 nieuwbouwwoningen, verdeeld over vier rijtjes. Daarnaast worden er twee woningen gerealiseerd in een oude villa.

De architectuur van de nieuwe woningen heeft een 'industriële' uitstraling en is daarmee gebaseerd op de werkplaatsen die vroeger in het gebied stonden. Met name op de voormalige machinefabriek Van der Ploeg.

De prijzen voor deze woningen beginnen bij 255.000 euro. De verkoop gaat donderdag van start met een inloopbijeenkomst in het Nieuwbouwcentrum Apeldoorn aan de Roggestraat 167, van 17 tot 18.30 uur.

Later volgt nog bouw in de omgeving van de Aalschoverweg en Lepelaarweg.