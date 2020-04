Volkert van der Graaf in mei definitief vrij: hoe zijn vonnis het strafrecht veranderde

Yunus (8) kan dankzij docente Baukje toch naar vioolles: de lesruimte is ‘corona­proof’

9:00 Viooldocente Baukje van Schie uit Apeldoorn doet er alles aan om kinderen toch les te kunnen geven. Ze heeft haar lesruimte ‘coronaproof’ gemaakt. Want volgens Baukje is het juist nu zo belangrijk om viool te spelen. ‘Kinderen worden nu zo digitaal overvoerd, dat het fijn is om even te kunnen spelen’.