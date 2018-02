Volkszanger Frank van Etten boksring in voor Zutphense kinderboerderij de Schouw

Grondlegger Omnisport Aalt van de Glind overleden

6 februari Oud-wethouder van Apeldoorn Aalt van de Glind is overleden. De PvdA'er bestuurde deze gemeente vier jaar in die rol: in de periode 1998-2002. In die tijd legde hij de grondslag voor het Omnisportcentrum, zo herinnert zijn partij zich hem.