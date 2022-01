Volkszanger Frank van Etten sluit patatzaak in Apeldoorn en gaat weer zingen

De coronaregels en de regelgeving van de gemeente Apeldoorn hebben ‘Frietje van Etten’ genekt, zegt de volkszanger. ,,Het doet pijn maar het is haast niet meer mogelijk door alles wat er in ons landje speelt. Ik kan zeggen dat ik met alle hebben en houwen geknokt heb voor een prachtige zaak, maar het was door vele regels en tegenwerkingen niet meer te doen.’’

Groot feest

Frank van Etten en zijn vriendin Mèlanie openden vorig jaar juni de frietzaak aan de Arnhemseweg in Apeldoorn. In zijn eigen straat, op loopafstand van zijn woning. Een grote happening waarbij Gerard Joling zijn opwachting maakte. Een mediacircus en het nodige publiek maakten het feestje compleet. Het was zijn tweede cafetaria, Van Etten had een jaar eerder in Harderwijk een ‘Frietje van Etten’ geopend. Twee vestigingen zaten er volgens de volkszanger niet in. De vestiging in Harderwijk sloot na tien maanden alweer de deuren. Nu sluit dus de Apeldoornse zaak.