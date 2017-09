Volle bak voor Broederliefde ondanks plensbui

Burgemeester Berends genoot tijdens kick-off Serious Request

18:18 Burgemeester John Berends liet de kick-off van Serious Request niet verpesten door een beetje regen. Hij danste zelfs nog een beetje mee met dans die ongeveer 2000 basisschoolkinderen hadden geoefend. Voor de Apeldoornse jeugd organiseerde de gemeente Apeldoorn een kick-off van Serious Request. Met nog honderd dagen te gaan tot het grote liefdadigheidsfestijn werd er op het Caterplein een podium neergezet. Door onder andere Linde Schöne en publiekstrekker Broederliefde in de line-up te zetten werd de jeugd ondanks de regen op het plein in het Apeldoornse centrum een aantrekkelijk programma geboden. Lees verder: 100 dagen tot Serious Request. Apeldoorn telt af.