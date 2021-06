Volledig afsluiten van oranjerotonde in Apeldoorn is mogelijkheid

Het is in Apeldoorn traditie om na een belangrijke voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal naar een rotonde in de wijk De Maten te trekken. Dit EK is de oproep om dat niet te doen - de corona-regels gelden tenslotte nog. Die oproep is bij de eerste twee wedstrijden volop genegeerd. De drang om naar de rotonde te gaan blijkt te groot. En elke controlerende maatregel maakt het voor sommigen alleen maar spannender. Of reden om te kijken naar een alternatieve plek. De kunst voor politie en gemeente is daarom de boel beheersbaar te houden. Te zoeken naar een balans tussen feest, coronaregels en openbare orde.