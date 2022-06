Volleybalclub Dynamo stuurt jeugdtrainer weg wegens ‘mogelijk ongepast gedrag’

UPDATE Flinke knal in stroomhuis­je Twello: meer dan duizend inwoners bijna drie uur lang zonder stroom

De stroomstoring in Twello, Apeldoorn, Klarenbeek en Wilp is zo goed als opgelost. Bijna alle 1144 getroffen gezinnen (op 1 na) hebben weer stroom. De oorzaak is in een stroomhuisje aan de Leigraaf in Twello, waar buurtbewoners een flinke knal hoorden. Het verhelpen van de storing duurde bijna drie uur.

19 juni