Volleybaldames Alterno in finale landstitel: 'We zijn euforisch, blij en trots'

Mooier kan een affiche niet zijn. Een onderling duel tussen twee concurrenten, met de winnaar van de ‘Slag om Sneek’ als uitdager in de finale. Want dat Sliedrecht daarin als grote favoriet start, is ondanks alles duidelijk. Met de winst voor Coolen/Alterno werd ook het achterdeurtje voor Zwolle resoluut dichtgeslagen. Dat had nog de lachende derde kunnen worden als Sneek de wedstrijd met 3-2 zou winnen.

Tegenwoordig wordt het vaak ‘flow’ genoemd, vroeger ‘de mysterieuze krachten in de sport’. Alterno begon aan het duel met een 3-0 zege op Sliedrecht nog in het achterhoofd, terwijl Sneek de vorige wedstrijd van de waarheid verloor van Zwolle. Dat leek zichtbaar nog mee te spelen. De overtuiging en drive was in alle opzichten groter bij Alterno, dat logischerwijs met dezelfde basis speelde als afgelopen zondag. Ondanks regelmatig kantelende kansen, was de eerste cruciale set met 25-23 voor Alterno.

De wetenschap dat Sneek drie sets op rij moest winnen leek die ploeg vervolgens helemaal te verlammen. Alterno nam een 7-1 en 11-6 voorsprong, maar net als in de eerste set bleek een grote voorsprong weinig waard. Sneek kwam terug en lag zelfs op koers voor de gelijkmaker, maar in de slotfase rechtte Alterno opnieuw de rug. Een beetje geluk deed de rest, want het beslissende punt kregen de Apeldoorners in de schoot geworpen: 25-23.

De derde set leek daarna een formaliteit. Sneek wist dat het de finaleplek niet meer in eigen hand had en het toch al broze vertrouwen leek volledig te verkruimelen. Maar waar Alterno dacht met een 18-11 voorsprong op zak de wedstrijd rustig uit te spelen, liet het Sneek toch weer terugkomen. Alterno moest nog even echt aan de bak, maar maakte het in de slotfase van de set toch weer af. Kisten Wessels sloeg haar team verrassend naar de finale.

“We zijn euforisch, blij en trots. Een mix val alle mooie emoties”, is coach Ali Moghaddasian nog vol van de wedstrijd. “We hebben iedereen verrast dit seizoen, inclusief onszelf. Maar met veel strijd, geloof en hard werken kun je veel bereiken. Ik wil vandaag trouwens speciaal Kirsten Wessels noemen, zij speelde een ijzersterke wedstrijd.”