Volleyballers Dynamo winnen landstitel, maar verliezen weddenschap

Dochter (9) van Sanne aangespro­ken door potloodven­ter in Apeldoorn: ‘Ze is helemaal overstuur’

Ze is boos. Haar 9-jarige dochter uit Apeldoorn werd gisteren in het Engels aangesproken door een man. Terwijl het meisje antwoordde, zag ze dat de man zijn geslachtsdeel uit zijn broek had hangen. Ze begon te gillen en rende zo snel ze kon naar huis, vertelt moeder Sanne. ,,We hopen dat ze er niet te veel aan overhoudt.’’

10 mei